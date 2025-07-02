مسلسل حرب الجبالي الحلقة 29، حرب ينتقم لوالده ووالد ثريا في أزمة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 29 حول حرب الذي يتمكن من الانتقام لوالده وذلك من خلال استعادة بضاعة الحرير من مصنع سعيد الغرباوي، وبرغم شعوره بالرضا عما فعل إلا أن تأنيب الضمير يلاحقه فيلجأ إلى الشيخ مصطفى الذي يطمئنه بأن ما قام به لا يتعارض مع الدين فالبضاعة قد عادت إلى صاحبها الحقيقي.

وفي سياق آخر تذهب أميرة إلى أنهار وتخبرها بما قالته وداد عنها فتتوجه أنهار لمواجهتها وتوبخها في حضور سعيد الذي ينحاز إلى أنهار ويدافع عنها أمام زوجته مما يدفع وداد إلى السقوط مغشيًّا عليها بعد شعورها بالقهر، من ناحية أخرى يطلب صالح من حرب مشورته في إدارة المصنع فيشيد به حرب وبأخلاقه وحكمته الأمر الذي يشجع صالح على التقدم لطلب يد حبيبة إلا أن حرب يرفض بشدة مؤكدًا أن الأمر مرفوض تمامًا بسبب الخلافات العميقة والأزلية بين العائلتين.

أما بسنت ونهى فتواجهان موقفًا صعبًا إذ يحاول أحد الشباب اللذان يتحدثان معهما الاعتداء على نهى داخل السيارة لكنها ترفض وتطرد من السيارة بعد أن تتعرض لكلام جارح ومهين، وتهرع نهى إلى أنهار وتطلب منها المبيت لديها دون أن تفصح عما حدث معها.

في الوقت ذاته يخبر راشد خطيبته ثريا أن زواجهما بات قريبًا ولا يفصل بينهما سوى أيام قليلة أما حرب فيحاول أن يفهم سر ذهاب والدته إلى سعيد الغرباوي فتخبره بتفاصيل زيارتها وتطلب منه بالمقابل أن يصارحها بسر إعادته أميرة المفاجئة، وتتحدث والدة حرب معه أيضًا عن ثريا وتلمح إلى أنها قد تكون ابتعدت عنه بسبب أميرة.

ويحكي شادي إلى والده ما حدث معه ومع زوجته،أما والد ثريا فيواجه موقفا صعبا، حيث تداهم الشرطة المكان المحيط بالمسجد الذي يمكث فيه للقبض على عدد من المتواجدين وعندما يقترب أحد رجال الشرطة من شعبان يضربه الأخير فيسقط على الأرض مغشيًا عليه.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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