التقلبات الجوية، وفاة طالب ثانوى صعقًا بالكهرباء في العاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، راح ضحيتها طالب بالصف الثالث الثانوي، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته إزالة مياه الأمطار من سطح منزله بمدينة العاشر من رمضان.

واقعة مأسوية تهز العاشر من رمضان

وتلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول الطالب مصطفى، 18 عامًا، جثة هامدة، بعد تعرضه لماس كهربائي أثناء نزوله من السطح عبر سلم حديدي.

مكان الحادث،فيتو

وأفادت التحريات الأولية أن الشاب كان يحاول تصريف تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار الأخيرة، قبل أن يتعرض للصعق نتيجة تماس كهربائي مفاجئ.

وجرى التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية وتحذيرات للمواطنين بسبب الأمطار والطقس السيئ

ناشد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المواطنين بعدم التواجد في الشوارع والطرق الرئيسية خلال فترات سقوط الأمطار وهبوب الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامتهم ولتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة التقلبات الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتعاون مع أجهزة المحافظة التي أعلنت حالة الطوارئ، ودفعت بكافة فرق الطوارئ والمعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا أن سلامة المواطنين أولوية قصوى.

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية استمرار فرص لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من الوجه البحرى " المنوفية، الغربية، القليوبية، الشرقية" ومدن القناة.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى قد يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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