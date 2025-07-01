الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة ورياح وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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كما توقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3  درجات مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين  وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الارصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس.

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