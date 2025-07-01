الثلاثاء 01 يوليو 2025
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أخبار مصر

مصادر: انتشال جثتين وانقاذ 21 من طاقم العمل بالحفار

أول رد من وزارة البترول علي حادثة غرق حفار برأس غارب

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية  أنها تلقت منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول. 

كما أشارت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر لفيتو  إلى أن الجهات المعنية انتشلت جثتين، وتم إنقاذ 21  من طاقم عمل الحفار. 

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