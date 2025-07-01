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غرق الحفارالبترولي إد مارين 12 برأس غارب

غرق الحفار البترولي إد مارين 12 برأس غارب خلال قطره لموقع عمل جديد

حفار،فيتو
حفار،فيتو
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 تعرض حفار بترولي بمنطقة رأس غارب شمال البحر الأحمر، بمنطقة جبل الزيت للغرق، خلال عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية، لنقله إلى موقع جديد للعمل بمنطقة منصة الأشرفي، ولم تكن هذه الواقعة الأولي في غرق حفار بترولي بنطاق البحر الأحمر.

ويسمي هذا  الحفار  إد مارين 12 أثناء عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية لنقله إلى موقع جديد للعمل بمنطقة منصة الأشرفي 

 الحفار الذي غرق  كان يحمل علي  متنه 30 شخصًا من طاقم التشغيل والفنيين، وأشارت المصادر إلى وفاة شخص من طاقم  العمل، وكانت الأجهزة المختصة قد تلقت إخطارا يفيد  بغرق حفار بترول "اد مارين 12" أثناء عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية لنقله إلى موقع جديد.

وكان برج البحرية بشركة جابكو بترول خليج السويس تلقي استغاثة بالحادث، وعلي الفور تم دفع وحدات الإنقاذ من شركة جابكو، ويتم البحث عن باقي الطاقم.

 وتواصل الجهات المعنية أعمال البحث والإنقاذ لعدد من المفقودين، بمشاركة عدد من اللنشات السريعة ومراكب الدعم البحري التابعة لشركة "جابكو" العاملة في المنطقة بالبحث عن طاقم الحفار.

وكانت قد وقعت حادثة غرق حفار آخر منذ أسبوعين، وقالت وزارة البترول عبر بيان: إن هذا الحفار لا يمت بصلة لوزارة البترول 

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