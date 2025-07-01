الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

توفير فرص عمل ونقل خط الضغط العالي، أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

لقاء المواطنيين بطوخ،
لقاء المواطنيين بطوخ، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة طوخ اليوم، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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توفير فرص عمل ونقل خط الضغط العالي، أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية 


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكر العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء مدن طوخ وبنها وقها وكفر شكر وعدد من مدير المديريات من بينهم  فوزي صابر مدير مديريه العمل، اميمه رفعت وكيل وزاره التضامن الاجتماعي.
شهد اللقاء استعراض عدد من المبادرات والحلول التي تم تنفيذها بشكل فوري، حيث وجه محافظ القليوبية  بنقل خط الضغط العالي بعزبة خورشيد التابعة لقرية ساحل دجوي بمركز بنها إلى مكان خارج الكتلة السكنية، حفاظًا على سلامة الأهالي.
وفي لمسة إنسانية، تم نقل سيدة من مديرية الصحة بالبحيرة إلى مديرية الصحة بالقليوبية مراعاة لظروفها الخاصة.
وفي إطار دعم ذوي الهمم، تم توفير 3 فرص عمل لشباب من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع القوى العاملة. كما حرص المحافظ على توفير فرص عمل لهم من منازلهم لتحسين دخولهم، حيث تم تزويدهم بأجهزة كمبيوتر. وشمل الدعم الصحي توفير تأمين صحي لأحد الشباب الذين يعانون من مرض مزمن، بالإضافة إلى توفير كرسي متحرك كهربائي لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما التقى المحافظ بعدد من السيدات بدار المسنين بمدينة بنها، حيث استمع إلى مشاكلهن ومطالبهن، ووعد بالعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، كما وفر لسيدتين منهن عمرة الي بيت الله الحرام بالمشاركة المجتمعية.

محافظ القليوبية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين هو أولوية قصوى، وفي سياق متصل، أكد محافظ القليوبية  خلال اللقاء على أن توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين هو أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. 

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الجماهيرية تمثل قناة فعالة لتحديد الأولويات والتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين بشكل مباشر وسريع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ القليوبية بهدف تعزيز جسور التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم عن قرب لضمان حياة كريمة للجميع.

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مديرية الصحة بالقليوبية وزارة التضامن الاجتماعي مدينة طوخ مديرية الصحة بالبحيرة محافظ القليوبية

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