أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في مصر بقيمة 50 جنيها في الجرام الواحد داخل الأسواق وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيهًا بيع، 5297 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا “بيع”، 4635 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3994 جنيهًا “بيع”، 3972 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37280 جنيهًا “بيع”، 37080 جنيهًا “شراء.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

وتاجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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