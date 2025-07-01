الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في بلدات غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت في خمس بلدات متاخمة لقطاع غزة جنوب الأراضي المحتلة، وسط حالة استنفار أمني وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

 

إطلاق صواريخ جديدة من غزة

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، مما أدى إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر في البلدات الجنوبية، ومنها سديروت، نير عام، كفار سعد، ناحال عوز، والعين الثالثة.

 

صاروخ اعتراضي يصيب هدفًا

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن أحد الصواريخ الاعتراضية لمنظومة القبة الحديدية أصاب هدفًا في الجو بنجاح، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيق لتحديد موقع سقوط الشظايا.

 

تجدد التوتر رغم المفاوضات

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع مفاوضات مكثفة تجريها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع، وسط تضارب بين التصعيد الميداني والتقدم السياسي الحذر في ملف صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن  الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلدات غلاف غزة غلاف غزة الجبهة الداخلية الإسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

مسئول إسرائيلي: منفتحون على تحسين صيغة الاتفاق في غزة دون تغيير جوهره

ترامب: سأكون حازمًا مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على غزة

حدث أمني صعب يضرب جيش الاحتلال في خان يونس
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية