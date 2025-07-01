صافرات الإنذار تدوي في بلدات غلاف غزة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت في خمس بلدات متاخمة لقطاع غزة جنوب الأراضي المحتلة، وسط حالة استنفار أمني وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

إطلاق صواريخ جديدة من غزة

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، مما أدى إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر في البلدات الجنوبية، ومنها سديروت، نير عام، كفار سعد، ناحال عوز، والعين الثالثة.

صاروخ اعتراضي يصيب هدفًا

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن أحد الصواريخ الاعتراضية لمنظومة القبة الحديدية أصاب هدفًا في الجو بنجاح، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيق لتحديد موقع سقوط الشظايا.

تجدد التوتر رغم المفاوضات

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع مفاوضات مكثفة تجريها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع، وسط تضارب بين التصعيد الميداني والتقدم السياسي الحذر في ملف صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة.

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