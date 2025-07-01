حدث أمني صعب يضرب جيش الاحتلال في خان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني صعب وخطير تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف قوة إسرائيلية متوغلة جنوب قطاع غزة

ولم تُعلن تفاصيل دقيقة حتى الآن، لكن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك نوعي أو استهداف مباشر لقوة إسرائيلية متوغلة في المحور الجنوبي، وسط تكتم شديد من إعلام الاحتلال.

توتر ميداني وتصعيد متوقع

يأتي هذا التطور وسط تصاعد العمليات الميدانية للمقاومة الفلسطينية في غزة، في وقت يُحاول فيه جيش الاحتلال تثبيت نقاط عسكرية جديدة داخل خان يونس، بعد شهور من القصف والمعارك الضارية.

إعلام الاحتلال يلتزم الصمت والمقاومة الفلسطينية تلمّح لعملية نوعية

حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يُعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، في حين تتداول أوساط إعلامية عبرية معلومات عن وقوع خسائر، مع فرض رقابة عسكرية مشددة على النشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.