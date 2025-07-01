الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

حدث أمني صعب يضرب جيش الاحتلال في خان يونس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني صعب وخطير تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

استهداف قوة إسرائيلية متوغلة جنوب قطاع غزة

ولم تُعلن تفاصيل دقيقة حتى الآن، لكن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك نوعي أو استهداف مباشر لقوة إسرائيلية متوغلة في المحور الجنوبي، وسط تكتم شديد من إعلام الاحتلال.

 

توتر ميداني وتصعيد متوقع

يأتي هذا التطور وسط تصاعد العمليات الميدانية للمقاومة الفلسطينية في غزة، في وقت يُحاول فيه جيش الاحتلال تثبيت نقاط عسكرية جديدة داخل خان يونس، بعد شهور من القصف والمعارك الضارية.

 

إعلام الاحتلال يلتزم الصمت والمقاومة الفلسطينية تلمّح لعملية نوعية

حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يُعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، في حين تتداول أوساط إعلامية عبرية معلومات عن وقوع خسائر، مع فرض رقابة عسكرية مشددة على النشر.

 

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