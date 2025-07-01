مسئول إسرائيلي: منفتحون على تحسين صيغة الاتفاق في غزة دون تغيير جوهره

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل مستعدة لتعديل صياغة الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، بما يجعله أكثر قبولًا لحركة حماس، لكن دون التعهد مسبقًا بإنهاء الحرب.

مرونة إسرائيلي شكلية وثوابت ميدانية

وقال المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن إسرائيل قد تُبدي مرونة في اللغة والعبارات المستخدمة في نص الاتفاق، لتسهيل تمريره عبر الوسطاء، لكنها لن تقدم التزامًا صريحًا بوقف العمليات العسكرية حتى تحقيق كامل أهدافها.

وتابع:"نحن منفتحون على تحسين صيغة الاتفاق.. لكن من دون تغيير جوهره"- حسب تعبيره.

حماس تطالب بضمانات واضحة

في المقابل، تُصرّ حركة حماس على أن أي اتفاق مرحلي لا بد أن ينص بوضوح على إنهاء دائم للعدوان الإسرائيلي وانسحاب الجيش من القطاع، وهو ما تعتبره شرطًا أساسيًا لبدء تنفيذ مراحل التهدئة وتبادل الأسرى.

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