الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
ads

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية فى إطار جولاته الدورية المفاجئة على الأحياء.

وأثناء مرور محافظ القاهرة على حى دار السلام تلاحظ وجود مخالفات بناء بدون ترخيص وتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الكورنيش بحى دار السلام دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

محافظ القاهرة يلتقي بالمتقدمين للوظائف القيادية

محافظ القاهرة يشهد انتخابات الطرق الصوفية

إعفاء رئيس حى دار السلام من مهام منصبه


وعلى الفور قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اعفاء رئيس حى دار السلام من مهام منصبه وإعادته للعمل بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن أى محاولة للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية إبراهيم صابر محافظ القاهرة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعديات على أملاك الدولة حى دار السلام د إبراهيم صابر محافظ القاهرة رئيس حي دار السلام

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية