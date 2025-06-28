محافظ القاهرة يشهد انتخابات الطرق الصوفية

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية دورة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨، والتى عقدت بقاعة المشيخة العامة للطرق الصوفية.

انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأ.د اسامة فخرى الجندى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن بوزارة الأوقاف المشرف على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمستشار محمد عمر المستشار القضائى لمحافظ القاهرة.

وجرت الانتخابات التى قام بتجهيزها والتنسيق لها الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والاتصال بمحافظة القاهرة لاختيار ١٠ أعضاء من بين ١٤ مرشحا فى الانتخابات التى تعقد كل ٣ سنوات.

وتمت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانونى للعملية الانتخابية بحضور ٦٢ ناخبا من أصل ٧٠ ناخبًا.

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