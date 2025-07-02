الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اقتحام أوكار الكيف وضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و319 تاجر مخدرات في المحافظات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و34 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و319 تاجر مخدرات بحوزتهم 255 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 70 فردًا محلي الصنع.

مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 30 ألف مخالفة مرورية وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور أعمال البلطجة إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن النيابة العامة المحاصيل الزراعية عقوبة حيازة المواد المخدرة قطاع الأمن العام عمال البلطجة وهاربين من المراقبة سائقى السيارات جهود حملات وزارة الداخل

مواد متعلقة

مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

القبض على سائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل منزله في قنا

القبض على طالبين لتصوير متشرد والتنمر عليه فى الحوامدية

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

كشف ملابسات استغاثة سيدة من شقيق زوجها بعد تعديه عليها بالضرب بكفر الشيخ

الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم بمدينة نصر

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

باسم يوسف.. الساخر الذى أربك الصهاينة.. أظهر فى مناظرته الناطق باسم جيش الالحتلال شجاعة وجرأة غير عادية

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

فيديو يهز الضمير، شاب يركل فتاة بقدمه ويسقطها أرضا بكورنيش الإسكندرية والنيابة العامة تتحرك

اصطحبهم بنفسه إلى غرف الكشف، شاهد ماذا فعل محافظ البحر الأحمر مع مصابي حادث حفار جبل الزيت داخل المستشفى

انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مركز إسنا بالأقصر، ومصدر أمني ينفي وقوع انفجار

محافظ البحر الأحمر ينتقل إلى موقع حادث حفار جبل الزيت لمتابعة جهود وعملية الإنقاذ (صور)

خدمات

المزيد

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية