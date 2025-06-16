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رياضة

رضا شحاتة مديرا فنيا لـ كهرباء الإسماعيلية في أول ظهور بالدوري الممتاز

رضا شحاتة
رضا شحاتة

أنهى نادي كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، اتفاقه مع رضا شحاتة نجم الأهلي الأسبق، لتولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل، خلفا لياسر الكنانى الذى تم توجيه الشكر له بعد صعود الفريق للدوري.

وكان رضا شحاتة قد تولى قيادة الجونة في الدوري الممتاز، ونجح في صناعة اسمه مع ممثل البحر الأحمر، ثم تولى غزل المحلة إلا أن التجربة لم تكتب لها النجاح بالشكل الكافى ليرحل في هدوء.

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية تأهله إلي الدوري الممتاز، بعد الفوز علي نظيره منتخب السويس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، أو ما يعرف بمسابقة دوري المحترفين.

وتعد تلك هي المرة الأولي في تاريخ فريق كهرباء الإسماعيلية التي يتأهل فيها إلي الدوري الممتاز.

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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