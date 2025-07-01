رئيس جامعة بنها يتفقد المشاريع الطلابية بكلية الهندسة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عددا من المشاريع الطلابية لقسم الهندسة الميكانيكية، والعمارة بكلية الهندسة ببنها، رافقه خلالها الدكتورة زينب فيصل عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، والأساتذة المشرفون على المشروعات.

رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المشاريع الطلابية بكلية الهندسة ببنها



وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها مشروعا بقسم هندسة الميكانيكا عبارة روبرت زراعي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمعالجة الآفات الزراعية ومقاومتها، كما تفقد عدد من المشاريع بقسم هندسة العمارة منها الوصلة الثقافية لجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حيث يقوم المشروع على تعزير الحرف اليدوية بالجزيرة وتحسين بيئة العمل بها وتطويرها لتكون جاذبة للسياحة داخل الجزيرة في إطار الخطة التي تقوم بها المحافظة لتطويرها، كما تفقد مشروع أنشاء مركز بحثي لتطوير استخدام الطحالب البحرية بمدينة أبوقير الجديدة، ومشروع أنشاء وعمل مركز لحماية المعلومات والبيانات الرقمية، ومشروع البناء البيئي لاعادة المخلفات الزراعية.

واستمع رئيس الجامعة لشرح من الطلاب حول مشاريعهم، مؤكدا على ضرورة ان تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتعالج مشكلات حقيقية داخل المجتمع.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أن أفكار الطلاب ملهمة ونسعى دائما داخل الجامعة الى تسويقها وان نستثمر في أفكار أبناءنا الطلاب من اجل ان يخلقوا لهم فرصة العمل ويصنعونها بأنفسهم. مشيدا بمستوي الطلاب المتميز والأفكار المبتكرة التي قدمت بمشاريع التخرج والتي تعكس مدى الجهد المبذول من كافة أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية للوصول لخريج متميز قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة والريادة بسوق العمل.‬

واشار الجيزاوى الى ان المشاريع‭ ‬الطلابية‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل،‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لابتكار‭ ‬الطلاب‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاستفادة‭ ‬قدّر‭ ‬الإمكان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مساهمات‭ ‬حقيقية‭ ‬داعمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإثبات‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬لإدارة‭ ‬وقيادة‭ ‬المشاريع ‬،‭ ‬لذلك نسعى الى ‬توفير‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والفني‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬الداعمين‭ ‬للمشاريع‭ ‬الطلابية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬المنتجات‭ ‬الفكرية‭ ‬والإبداعية لهم،‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬فاعلية‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وضياع‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭.‬

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