تربية نوعية بنها تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

نفذت كلية التربية النوعية ببنها اليوم العلمي لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام التربوي بشعبتيه الصحافة والإذاعة والتليفزيون.

وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والمشرف على شئون التعليم والطلاب بالجامعة تحت إشراف الدكتور هاني شحتة عميد كلية التربية النوعية بنها والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وترأس لجنة التحكيم الدكتور محمود منصور هيبة رئيس قسم الإعلام التربوي ببنها حيث جرى مناقشة 10 مشروعات صحافية وإنتاج تليفزيوني ما بين مجلات ومواقع إلكترونية وأفلام تسجيلي وتقارير تلفزيونية وفيلم.

تربية نوعية بنها تنافش مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

وشارك في لجنة التحكيم الدكتور عربي الطوخي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها والدكتور عبد الله زلطة والدكتورة أمل خطاب أساتذة الإعلام في جامعة بنها والدكتور سعيد نجيب كبير المخرجين بالتليفزيون المصري والدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر بالهيئة الوطنية للصحافة وحسن صالح الصحفي بالوطن وعدد كبير من أساتذة القسم

وجاءت نتائج تحكيم المشروعات وفق تقييم لجنة التحكيم وفي مجال الأفلام التسجيلية والفيديو والتقارير المصورة حصل فيلم حكاية الرحلة بإشراف الدكتور احمد علي سعد علي جائزة احسن فكرة ومشروع بإشراف الدكتورة دعاء شاهين احسن معالجه إعلامية وتقرير القناطر الخيرية بإشراف الدكتورة انتصار السيد علي جائزة أحسن تصوير وتعليق وتقرير تليفزيوني عن الهوية بإشراف الدكتور اسلام خالد علي جائزة احسن اخراج بإشراف الدكتور محمد عبود والدكتورة أميرة حسن أساتذة الإذاعة والتليفزيون بالقسم الذين أشرف علي الإنتاج الإذاعي والتليفزيون في كافة المشروعات.

مشروعات تخرج تربية نوعية بنها

وفي مجال الإصدارات الصحفية حصلت مجلة نواة فكر علي جائزة أفضل أفكار تتناول شئون ذوي الهمم ومجلة انطلاقة شباب علي افضل مقالات راي ومجلة همزة وصل أفضل إخراج فني ومجلة لمسة نوعيه بإشراف الدكتورة هيام الهادي افضل حوار قدمه طلاب قسم الاعلام ومجلة كرافت على أفضل مشروع تقني إلكتروني.

وأشاد الدكتور هاني شحتة عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها بأعمال الطلاب وبالمستوى المتميز لها مشيرا إلى أن رسالة مشروعات التخرج هذا العام تخدم المجتمع في مجالات عديدة وتعد فرصة كبيرة بوجود مجموعة من المتخصصين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم لمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات .

وأكدت الدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الاهتمام بمشروعات التخرج في السنوات النهائية بأقسام الكلية المختلفة يساهم في إثراء فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.

وقال الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية والنوعية ببنها إن المناقشات حول مشروعات تخرج طلاب القسم 2025 أظهرت تفوق الطلاب وتملكهم لمهاراتهم الصحفية والإعلامية الواعدة اتساقا مع دور الكلية والقسم في إعداد جيل جاهز للانخراط في سوق العمل الإعلامي والصحفي.

وأضاف رئيس قسم الإعلام التربوي أن مشروعات التخرج تناولت عدد من الموضوعات في مجالات ذوي الهمم والذكاء الاصطناعي والقضايا المجتمعية وإبراز الكنوز والحرف المصرية من خلال المجلات والفيديوهات والافلام التسجيلية والتي أشادت بها لجنة التحكيم مشيرا إلى أن التحكيم شمل الإصدارات الصحفية المتميزة التي قام الطلاب بتنفيذها وإخراجها خلال العام الدراسي بالإضافة لعدد من التقارير التليفزيونية والأفلام التسجيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.