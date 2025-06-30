الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب وجامعة بنها تنظمان احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تنسيقية شباب الاحزاب،فيتو
تنسيقية شباب الاحزاب،فيتو

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع جامعة بنها، احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .

تشمل الاحتفالية حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. وعي شعب وإرادة وطن»، وذلك في إطار إحياء الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي مثّلت واحدة من أعظم لحظات الوعي والإرادة الشعبية في التاريخ المصري الحديث.
 

 الدور التاريخي لثورة 30 يونيو في الحفاظ على هوية الدولة المصرية

 

وتعقد الفعالية في رحاب جامعة بنها، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والسياسية والإعلامية، وتتناول بالتحليل والمناقشة الدور التاريخي الذي لعبته ثورة 30 يونيو في الحفاظ على هوية الدولة المصرية، والتصدي لمحاولات اختطافها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن استعراض ما تبعها من تحولات سياسية واجتماعية كبرى.


 

المشاركون في الحلقة النقاشية 

 

ويشارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والعميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، والنائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحد مؤسسي حركة تمرد، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ويديرها محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 

 الكواليس والأسرار التي سبقت وتلت أحداث الثورة

 

ومن المنتظر أن تركز الفعالية هذا العام على الكواليس والأسرار التي سبقت وتلت أحداث الثورة، إلى جانب الدور البارز الذي لعبته الجامعات والمثقفون في حماية الهوية المصرية ومواجهة محاولات “أخونة الدولة”، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في تلك المرحلة الدقيقة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توثيق المحطات الوطنية الكبرى، وترسيخ الوعي العام بأهمية اللحظات الفاصلة في تاريخ الوطن، لا سيما في أوساط الشباب والطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيقية شباب الأحزاب نواب التنسيقية لجان التنسيقية ذكرى 30يونيو الهوية المصرية

مواد متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مع مايا مرسي قضايا الحماية الاجتماعية

تنسيقية شباب الأحزاب: ندعم جهود التوسع في برامج الدعم النقدي

تنسيقية شباب الأحزاب: تظاهرات رفض تهجير الفلسطينيين تكشف وعي الشعب المصري

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية