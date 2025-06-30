تنسيقية شباب الأحزاب وجامعة بنها تنظمان احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع جامعة بنها، احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .

تشمل الاحتفالية حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. وعي شعب وإرادة وطن»، وذلك في إطار إحياء الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي مثّلت واحدة من أعظم لحظات الوعي والإرادة الشعبية في التاريخ المصري الحديث.



الدور التاريخي لثورة 30 يونيو في الحفاظ على هوية الدولة المصرية

وتعقد الفعالية في رحاب جامعة بنها، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والسياسية والإعلامية، وتتناول بالتحليل والمناقشة الدور التاريخي الذي لعبته ثورة 30 يونيو في الحفاظ على هوية الدولة المصرية، والتصدي لمحاولات اختطافها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن استعراض ما تبعها من تحولات سياسية واجتماعية كبرى.





المشاركون في الحلقة النقاشية

ويشارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والعميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، والنائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحد مؤسسي حركة تمرد، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ويديرها محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



الكواليس والأسرار التي سبقت وتلت أحداث الثورة

ومن المنتظر أن تركز الفعالية هذا العام على الكواليس والأسرار التي سبقت وتلت أحداث الثورة، إلى جانب الدور البارز الذي لعبته الجامعات والمثقفون في حماية الهوية المصرية ومواجهة محاولات “أخونة الدولة”، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في تلك المرحلة الدقيقة.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توثيق المحطات الوطنية الكبرى، وترسيخ الوعي العام بأهمية اللحظات الفاصلة في تاريخ الوطن، لا سيما في أوساط الشباب والطلاب.

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