رئيس جامعة بنها يناقش تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها تجسد إرادة الشعب المصري، ورغبتهم في الحفاظ على هويتهم وصنع مصيرهم بإرادتهم الحرة، مضيفا أن ثورة ٣٠ يونيو ستظل رمزًا للعزيمة الوطنية، وتؤكد أن مصر قادرة دومًا على التجدد والانطلاق نحو مستقبل أفضل.



من جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته بحضوره مجلس جامعة بنها، مؤكدا أن هناك تعاون دائم ومثمر بين الجامعة والمحافظة فى شتى المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا أنه يتم العمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في ربوع المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

من ناحية أخري أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة بنها في المؤشرات الدولية والتي ظهرت مؤخرا لأول مرة في تصنيف كيو أس للتخصصات QS World Ranking by Subject لعام 2025، وجاءت الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم تحقيقا لهدف الطاقة النظيفة بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2025، وظهرت ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر وتقدم عالمي بالتصنيف الأمريكي US news لعام 2025-2026، وتقدمت الجامعة 109 مركزا عالميا في تصنيف CWUR لعام 2025، وذلك نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الإجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.



وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها تلعب دورا مهما في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتضع ضمن أولوياتها تعزيز التعليم الجيد من خلال تحديث المناهج الدراسية وتطوير قدرات الطلاب والباحثين لمواكبة التحديات العالمية، كما تسهم بشكل فعال في البحوث العلمية التي تستهدف قضايا مثل الطاقة النظيفة، والصحة الجيدة، والحياه النظيفة، وربط البحث العلمي بالصناعة، لافتا أنها من خلال شراكاتها المتعددة مع المجتمع المدني تعمل الجامعة على تنفيذ مشروعات تخدم البيئة وتدعم النمو الاقتصادي المحلي، مما يعزز دورها كركيزة في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والاقليمي والدولي.

كما وجه بضرورة الاهتمام بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، ومن أجل إستمرار دعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.

واستعرض رئيس الجامعة استعدادات موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي، المقرر أن ينطلق منتصف يوليو القادم، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعلان ٢٥% من نتائج الكليات موجها بضرورة متابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان باقي النتائج خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح " الجيزاوي " أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية داخل الجامعة لأبناء سيناء وأبناء شهداء الجيش والشرطة والمتفوقين من طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، مؤكدا أن هذه المنح تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي قيام شركة بداية بإطلاق مبادرة "هويتنا تميزنا" للعام الثاني والتى تستهدف الطلاب والخريجين والمجتمع المدني خلال فصل الصيف والذي يهدف لدعم وتطوير المهارات الشابة والتوعية المجتمعية.

كما أكد رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة استئناف أعمال الصيانة السنوية للمباني والمنشآت الجامعية مع مراعاة الهوية البصرية للجامعة والتي بدورها تساهم في بناء صورة ذهنية قوية وإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني.

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