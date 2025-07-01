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خارج الحدود

ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "المواقع النووية الإيرانية التي تم تدميرها بالكامل غير قابلة للوصول من أي جهة"، في إشارة إلى عمليات استهداف دقيقة قد تكون تمت خلال الأسابيع الماضية.

 

الملف الإيراني يعود بقوة إلى الواجهة

وقال ترامب إن البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربات غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما تم تدميره "لن يُعاد ترميمه بسهولة"، وملوحًا بأن الضربة كانت "ذكية وسريعة وفعالة".

 

لقاء مرتقب مع نتنياهو في واشنطن

وأوضح ترامب أن مباحثاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن ستتضمن ملفين رئيسيين: غزة، وما وصفه بـ"أزمة الرهائن" و"إنهاء حكم حماس"، وإيران، في ظل التوتر المتصاعد بشأن منشآتها النووية.

 

رسائل تهديد مبطَّنة لطهران

تصريحات ترامب حملت نبرة تهديد مبطّنة لإيران، حيث قال: "الذين يعتقدون أن إيران ما زالت تملك خيارات عليهم أن يعيدوا النظر جيدًا في ما تبقى لديهم".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تشهد "إعادة صياغة جديدة لقواعد الردع في الشرق الأوسط"، في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية.

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