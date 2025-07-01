مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب مهتم بترك بصمة واضحة في ملف قطاع غزة

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الوزير الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، رون ديرمر، سيواصل زياراته إلى البيت الأبيض بانتظام خلال الفترة المقبلة، في إطار تنسيق متواصل بشأن الوضع في قطاع غزة.

قناة اتصال دبلوماسية غير معلنة

وبحسب المصدر الأمريكي، فإن هذه الزيارات تمثل قناة دبلوماسية مباشرة وغير علنية بين واشنطن وتل أبيب، تُستخدم لمناقشة الملفات الحساسة وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وسط تعقيد المشهد السياسي والميداني في غزة.

ترامب يدخل على خط الأزمة

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواكب الاتصالات الجارية، ويسعى للعب دور مباشر في دفع إسرائيل نحو تهدئة ووقف العمليات العسكرية في غزة. ووفقًا للتقرير، فإن ترامب "مهتم بترك بصمة واضحة" في هذا الملف.

واشنطن تتأرجح بين الضغط والدعم

البيت الأبيض من جهته، يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة لوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، مع استمرار الجرائم اليومية في القطاع. إلا أن الإدارة الأمريكية تحاول في الوقت نفسه الإبقاء على خيوط العلاقة مع حكومة نتنياهو، دون خسارة دعمها في المشهد السياسي الإسرائيلي.

مراقبون: لا وقف لإطلاق النار دون ضغوط حقيقية

ويرى مراقبون أن مجرد استمرار التنسيق دون وجود إرادة سياسية حاسمة من واشنطن لن يؤدي إلى نتائج حقيقية على الأرض، خاصة أن تل أبيب لا تزال تصعّد ميدانيًا وسط تراجع واضح في جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين.

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