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ثقافة وفنون

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

ليلي علوى، فيتو
ليلي علوى، فيتو

تشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم.

يلعب بيومي فؤاد  شخصية “رشدي” وهو رجل أعمال ثري ولكنه مستهتر، يتسم بحياة فوضوية قائمة على تعدد العلاقات والزواج المتكرر، دون أي التزام حقيقي تجاه من حوله، يعيش رشدي حياته بتلقائية وأنانية حتى يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المحامية الصارمة التي تلعب دورها الفنانة ليلي علوى.
 

أبطال فيلم ابن مين فيهم 

 

يشارك في العمل بجانب ليلي علوي وبيومى فؤاد كل من الفنان الشاب أحمد عصام السيد، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

 الفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج ڤوكس ستوديوز، وإخراج هشام فتحي.

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