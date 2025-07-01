الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة الترقوة، التي أجراها في أمريكا، عقب إصابته التي تعرض لها في افتتاح كأس العالم للأندية. 

وأكد طبيب الأهلي أن اللاعب خضع للفحص الطبي خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتقرر أن يبدأ العلاج الطبي خلال أسبوع على الأكثر. 

فحوصات طبيبة لـ مروان عطية

وكان الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، قال إن مروان عطية لاعب الفريق الأول بالنادي يخضع لفحوصات طبية جديدة تمهيدًا لإجراء جراحة الفتق خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأضاف: “عانى اللاعب من بعض الآلام منذ فترة وتم تأجيل الجراحة لأكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده”.

 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كأس العالم للأندية مروان عطية إمام عاشور

مواد متعلقة

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة طاهر محمد

الأهلي يكشف موقفه من استمرار كريستو

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

وفاة مواطن بعد إجراء منظار بمركز شهير بالمهندسين، وأسرته تتهم الطبيب بالإهمال الجسيم (مستند)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

هجوم على مطار كركوك بالعراق ومحاولة استهداف مصفاة بيجي بطائرات مسيرة (فيديو)

وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

حريق هائل في مصنع بلاستيك بأكتوبر ووقوع إصابات

سبب وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا نجمة "كانتا لاجا" المفاجئ

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها ثعابين وعقارب..تفاصيل إحباط أكبر محاولة تهريب زواحف نادرة بمطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية