الثلاثاء 01 يوليو 2025
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أخبار مصر

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

القاضي حازم بدوي،
القاضي حازم بدوي، فيتو

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها أول أغسطس المقبل.

وقال بدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة: بدء تلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت القادم حتى العاشر من شهر يوليو من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا. 

انتخابات المصريين في الداخل يومي ٤، ٥ أغسطس

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات في الخارج يومي ١، ٢ أغسطس المقبل، على أن تبدأ انتخابات المصريين في الداخل يومي ٤، ٥ أغسطس.

كما أعلن عن بدء الدعاية الانتخابية يوم ١٨ يوليو الجاري، والصمت الانتخابي يوم ٣١ يوليو ٢٠٢٥.

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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