تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

أتم نادي الزمالك اتفاقه النهائي مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

عقد لمدة عامين.. والثاني مشروط

الزمالك سيوقع مع فيريرا على عقد لمدة موسمين، حيث ستكون السنة الأولى ثابتة، بينما السنة الثانية مشروطة بتحقيق أهداف فنية محددة مثل المنافسة على البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الإفريقية.

الجهاز الفني بـ 70 ألف دولار

ينص العقد على أن إجمالي راتب فيريرا ومساعديه الأربعة لن يتجاوز 70 ألف دولار شهريًا، وهو ما يعكس التوازن بين الكفاءة الفنية والميزانية المتاحة للنادي.

4 مساعدين وحازم إمام ضمن الطاقم

يصطحب فيريرا معه أربعة مساعدين أجانب، في حين سيكون حازم إمام هو العنصر المصري الوحيد في الجهاز الفني المعاون، وفقًا لتوصية إدارة الكرة.



توقيع إلكتروني ووصول مرتقب

الزمالك أرسل العقود للمدرب عبر البريد الإلكتروني، ومن المنتظر أن يوقع فيريرا على العقود رسميًا مساء اليوم قبل السفر إلى القاهرة خلال هذا الأسبوع.

ترتيبات الإقامة جاهزة

بمجرد وصول المدرب، ستعرض إدارة الزمالك عليه خيارين للإقامة: إما في فندق فاخر أو في شقة سكنية خاصة، وفقًا لرغبته الشخصية وظروف الجهاز الفني.

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