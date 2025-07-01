تنسيق الجامعات 2025، خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل انطلاقها

تنسيق الجامعات 2025.. تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام، ويبدأ بعدها مباشرة وقبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، أول مراحل تنسيق القبول بالجامعات 2025، من خلال اختبارات القدرات.

ومن المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق عن بدء التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، ومواعيد وأماكن ادائها، بحيث تجرى الاختبارات قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في الكليات التي تشترط ادائها والنجاح فيها للقبول.

وتعتبر اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول في كليات، الفنون الجميلة، والفنون التطبيقة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وعلوم الرياضة، ويجب أن يجتاز الطالب الاختبارات بنسبة نجاح معينة في كل كلية.

وتستعرض بوابة فيتو، خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق

يمكن لطالب الثانوية العامة، التسجيل لأداء اختبارات القدرات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا.

ثم يختار الطالب صفوف اختبارات القدرات المتوفرة أمامه على الموقع.

يُدخل الطالب بياناته الخاصة لاختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يجب أن يتأكد الطالب من بياناته الطالب الشخصية التي ستظهر أمامه على الموقع وتشمل الآتي: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي ينتمي إليها الطالب "علمية – أدبية – علمية رياضية").

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة باختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لها إلكترونيًا، وكذلك المواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، ويمكن تحديد الموعد الذي يرغب به للذهاب إلى الكلية.

يجب العلم أن اختبارات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى رغبته في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.

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