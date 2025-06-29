طارق مصطفى يكشف حقيقة صراع الأهلي وبيراميدز والزمالك لضم أسامة فيصل

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي حقيقة طلب الأهلي وبيراميدز والزمالك ضم أسامة فيصل هداف الفريق

وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات خاصة لفيتو:"النادي لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادي للحصول على خدمات أسامة فيصل.

وأكد أنه لا يقف أمام مستقبل أي لاعب لكن رحيله متوقف على موقف النادي والعرض الجدي الذي يعرض على النادي.

يذكر أن أسامة فيصل ارتبط اسمه بناديي الأهلي وبيراميدز للانضمام لصفوفهما الموسم المقبل.

يذكر ان أسامة فيصل المهاجم الدولي سجل مع البنك الأهلي 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.



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