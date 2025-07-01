الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

أعلى درجة حرارة
أعلى درجة حرارة في العالم، فيتو

سجلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي خالد الزعاق، مشيرا إلى أن القياسات تمت في الظل وفق المعايير المناخية الدولية.

درجة حرارة مطار الكويت 49 مئوية

وبحسب البيانات المنشورة، تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما حل مطار الكويت الدولي ثانيا بدرجة حرارة 49 مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 48.1 مئوية.

تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف

وتعكس هذه الأرقام تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، في وقت تتخذ فيه الجهات المختصة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة، بما يشمل تنبيهات لعموم السكان والعمال في المواقع المكشوفة.

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