بسبب السلوك، إيقاف نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة في نهائي الدوري

تنس الطاولة، قررت اللجنة المنظمة للدورة المجمعة الثانية في نهائيات الدوري الممتاز رجال، إيقاف محمود أشرف حلمي لاعب نادي الزمالك ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة، حتى نهاية منافسات الدورة.

وجاء قرار الإيقاف بسبب سلوك اللاعب عقب خسارة فريقه أمام نادي تجديف أسوان، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لنهائي دوري تنس الطاولة.

وتقام حاليا منافسات الدورة المجمعة الثانية لنهائيات الدوري الممتاز لتنس الطاولة وتشهد منافسة قوية بين فرق الأهلي وإنبي وبتروجت على منافسات الرجال والسيدات.

فيما نجح فريق إنبي لـ تنس الطاولة رجال في الفوز بالدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الحالي بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالرغم من الأزمات التي شهدتها الدورة منذ يومها الأول.

إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي أدارت الملف باحترافية كاملة رغم قرار اللجنة التي شكلتها الوزارة لحسم ملف اللاعبين المتنازع عليهما بين الأهلي وإنبي وهم يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وعلى أساسه رفض الأهلي اللعب إلا بعد الحكم لصالحه وتم تأجيل مبارياته لحين قرار اللجنة التي غاب عن اجتماعها رئيس اللجنة المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة.

احتل إنبي الصدارة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بنتيجة 3-0 في حين خسر ثلاثة أشواط منها شوطين أمام بتروجيت وشوط أمام الأهلي، حيث فاز في مباراته الأولى على تجديف أسوان والثانية أمام العاب دمنهور والثالثة أمام ستاد دمياط بنتيجة 3-0 ثم الفوز على بتروجيت 3-2 وفي اللقاء قبل الأخير على الزمالك 3-0 ثم كان الختام أمام النادي الأهلي وفاز عليه 3-1.

المثير للدهشة أنه بالرغم من تواجد مهند مجدي عضو مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي في اليوم الأول وأثناء مشكلة اللاعبين اختفيا تماما في المباراه الختامية التي توج بها إنبي نفسه بطلا للدورة المجمعة الأولى.

وضم فريق إنبي للرجال محمد شومان وعمر عصر والمحترف الفرنسي انطوان هاشارد.

من المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو الحالي.

في الوقت الذي انشغل فيه الأهلي بأزمة قيد اللاعبين ضمن صفوفه، كانت إدارة إنبي برئاسة الشريعي قد أبعدت اللاعبين تماما عن المشكلة ومواصلة التدريبات بجدية بهدف تحقيق البطولة.

المفاجأة أن فريق بتروجيت نجح في تحقيق المركز الثاني في الدورة هو الآخر، لتسيطر فرق قطاع البترول على الدورة باحتلال المركزين الأول والثاني وخلفهما الأهلي وهو ما يعتبر إنجاز لتلك الأندية.

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