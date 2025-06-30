بتروجت يحصد لقب دوري السيدات في تنس الطاولة

توج فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على نادي إنبي في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية بنتيجة 3-1، ليحقق الفريق البترولي اللقب الغالي.

ونجح نادي بتروجت في تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته فى الدورتين المجمعتين الأولى والثانية، ذلك على حساب أندية كبيرة مثل الأهلى والزمالك ونادي إنبي ونادي العبور ونادي المعادي والمشروع القومي ونادي سموحة.

دافع عن ألوان الفريق البترولي في تلك البطولة كل من مريم الهضيبي، فرح عبد العزيز، مروة الهضيبي، فريدة البدوي، هند فتحي، واللاعبة الصينية فان ساكي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق بتروجت، من ياسر صبحي المدير الفني، محمود إبراهيم مدرب عام، خالد حسن مدرب، محمود محمد مصطفى إداري، ومدرب الأحمال محمد خيري.

يضاف هذا اللقب إلى إنجازات فريق بتروجت لسيدات تنس الطاولة، حيث حقق العديد من البطولات منذ صعوده للدوري الممتاز، ففى خلال أربع سنوات، فاز ببطولة أفريقيا ثلاث مرات متتالية للأندية الأبطال، وحقق المركز الثاني مرتين في البطولة العربية للأندية.

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