الثلاثاء 01 يوليو 2025
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انطلاق البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية بدمياط

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج العلاجي المكثف لصقل مهارات القراءة والكتابة

بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج العلاجي المكثف لصقل مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بمحافظة دمياط، والمقرر استمراره حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في إطار خطة المديرية لدعم الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.


 

فعاليات البرنامج العلاجي المكثف لصقل مهارات القراءة والكتابة
فعاليات البرنامج العلاجي المكثف لصقل مهارات القراءة والكتابة

إقبال ملحوظ وتفاعل بين المدارس والطلاب

شهد اليوم الأول من البرنامج تفاعلا إيجابيا وإقبالا كبيرا من المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، حيث تم استقبال الطلاب المستهدفين في أجواء تربوية محفزة، وسط حرص واضح من المعلمين على تطبيق أنشطة تعليمية متنوعة تهدف إلى معالجة صعوبات التعلم وتحسين مهارات الكتابة والقراءة.

أنشطة مستوحاة من البرنامج القومي لضمان جودة التدريب

يعتمد البرنامج في محتواه على أنشطة تعليمية مدروسة مستوحاة من البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، بما يضمن توافق الأهداف مع المعايير التعليمية المعتمدة، ويُسهم في رفع كفاءة الطلاب في المهارات الأساسية للغة العربية.

 

 

 

توجيه باستخدام أنشطة إثرائية محفزة للتلاميذ

 

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على أهمية توظيف أنشطة إثرائية جاذبة داخل البرنامج العلاجي، بهدف رفع مستوى التفاعل بين الطلاب والمحتوى التعليمي، وتحفيزهم على الاستفادة القصوى من فترة الصيف.

 

متابعة ميدانية لضمان فاعلية التنفيذ

 

تابعت فرق من المديرية سير البرنامج بعدد من المدارس الواقعة ضمن إدارتي دمياط وعزبة البرج التعليمية، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتنفيذ البرنامج بالشكل المخطط له وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

 

خطوة نحو تحسين نواتج التعلم

 

يمثل البرنامج العلاجي خطوة جادة نحو تحسين نواتج التعلم في الصفوف الأولى، ويعكس التزام مديرية التعليم بدمياط بتوفير كل السبل التي تضمن مستقبلًا تعليميًا أفضل لأبناء المحافظة.

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