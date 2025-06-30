الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس: نتنياهو يبتز شعبنا والولايات المتحدة تحاول تبييض صورته دوليا

أسامة حمدان القيادي
أسامة حمدان القيادي بحركة حماس، فيتو

اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يمارس الابتزاز السياسي على حساب دماء الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن إطالة أمد الحرب تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية.

 

رؤية متكاملة لصفقة شاملة

وأشار حمدان إلى أن الحركة تجري مشاورات مع الوسطاء الدوليين من أجل وقف العدوان وفتح المعابر الإنسانية، مؤكدًا أن حماس قدّمت رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة تتضمن تهدئة وتبادل أسرى.

 

أمريكا تحاول تبييض صورة نتنياهو

وقال حمدان إن الولايات المتحدة تسعى لتبرئة نتنياهو على المستوى المحلي، أملًا في أن ينعكس ذلك على صورته الدولية، رغم أن الإدارة الأمريكية تعلم أنه بات مطاردًا من العدالة الدولية بسبب ما وصفه بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

 

رسائل سياسية وتحذيرات إقليمية

تصريحات حمدان تأتي وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتزايد الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار وتقديم حلول شاملة.

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غزة واشنطن إسرائيل حماس

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