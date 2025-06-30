حماس: نتنياهو يبتز شعبنا والولايات المتحدة تحاول تبييض صورته دوليا

اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يمارس الابتزاز السياسي على حساب دماء الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن إطالة أمد الحرب تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية.

رؤية متكاملة لصفقة شاملة

وأشار حمدان إلى أن الحركة تجري مشاورات مع الوسطاء الدوليين من أجل وقف العدوان وفتح المعابر الإنسانية، مؤكدًا أن حماس قدّمت رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة تتضمن تهدئة وتبادل أسرى.

أمريكا تحاول تبييض صورة نتنياهو

وقال حمدان إن الولايات المتحدة تسعى لتبرئة نتنياهو على المستوى المحلي، أملًا في أن ينعكس ذلك على صورته الدولية، رغم أن الإدارة الأمريكية تعلم أنه بات مطاردًا من العدالة الدولية بسبب ما وصفه بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

رسائل سياسية وتحذيرات إقليمية

تصريحات حمدان تأتي وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتزايد الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار وتقديم حلول شاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.