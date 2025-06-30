الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: ما يجري في غزة جرائم حرب وتطهير عرقي ممنهج

شهداء قطاع غزة جراء
شهداء قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، فيتو

أدانت حركة حماس ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي" الذي تتعرض له مدينة غزة، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يمثل جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة.

 

اتهام مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي


وقالت حركة حماس في بيان عاجل إن "الجيش الصهيوني صعّد من مجازره بحق المدنيين"، معتبرة أن ما يجري يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية.

 

دعوة لتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
 

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

يأتي هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى تهدئة مؤقتة، وسط استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا مدنيين بشكل يومي.

وأفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم، باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين غالبيتهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على شاطئ مدينة غزة.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا
 

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس حركة حماس جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة الجيش الصهيوني

مواد متعلقة

21 شهيدًا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة على شاطئ غزة

الخارجية القطرية: الولايات المتحدة لديها نية جادة لاستئناف مفاوضات غزة

قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الأهالي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

ads

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية