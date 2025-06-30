حماس: ما يجري في غزة جرائم حرب وتطهير عرقي ممنهج

أدانت حركة حماس ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي" الذي تتعرض له مدينة غزة، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يمثل جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة.

اتهام مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي



وقالت حركة حماس في بيان عاجل إن "الجيش الصهيوني صعّد من مجازره بحق المدنيين"، معتبرة أن ما يجري يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية.

دعوة لتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي



وطالبت حماس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى تهدئة مؤقتة، وسط استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا مدنيين بشكل يومي.

وأفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم، باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين غالبيتهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على شاطئ مدينة غزة.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا



من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

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