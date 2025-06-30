رئيس أركان الاحتلال يحذر من توسيع العملية البرية في غزة وتأثيرها على حياة الأسرى

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر خلال جلسات التقييم الأخيرة من أن توسيع العملية البرية في قطاع غزة قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

سموتريتش يهاجم التحذير بشدة



وأثار هذا التحذير انتقادات لاذعة من الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي اتهم الجيش بـ"الرضوخ للاعتبارات الإنسانية على حساب الحسم العسكري"، مؤكدًا دعمه لتصعيد القتال بغض النظر عن ملف الأسرى.

انقسامات داخل القيادة الإسرائيلية



وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مطلعة، بوجود خلافات متصاعدة داخل المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، وأوساط القيادة العسكرية بشأن المسار المستقبلي للحرب في غزة.

الخيار العسكري أم التفاوض؟



وتتركز الخلافات حول ما إذا كان يجب التوجه إلى صفقة تبادل وتهدئة، أو المضي قدمًا في تصعيد العمليات البرية بشكل أوسع، وسط تحذيرات من تصاعد الكلفة البشرية والعسكرية.

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