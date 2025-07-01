99 % نسبة النجاح في امتحانات الصف الثالث لمدارس التمريض بدمياط

تم اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث لمدارس التمريض بدمياط، والتي شملت مدارس سعد للبنين، وفارسكور، وكفر سعد، والزرقا، وذلك بنسبة نجاح بلغت 99.11%.

خلال إعلان النتيجة، تم توجيه التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى الفرق التعليمية والإدارية التي ساهمت في هذا الإنجاز، حيث تم التأكيد على أن هذه النتيجة جاءت ثمرة جهد متواصل وعمل جاد على مدار العام الدراسي.

وكيل وزارة الصحة يعتمد نتيجة مدارس التمريض بدمياط، فيتو

وكيل وزارة الصحة يعتمد نتيجة مدارس التمريض بدمياط، فيتو

تطوير مستوى التعليم التمريضي

حضر اعتماد النتيجة مسؤولة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، التي أثنت على ما تحقق من نتائج متميزة هذا العام، وأكدت استمرار الجهود لتطوير مستوى التعليم التمريضي وتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.



وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، قائلا: "أهنئ أبناءنا وبناتنا الناجحين في الصف الثالث بمدارس التمريض بمحافظة دمياط على هذا الإنجاز المشرف، كما أُعرب عن تقديري العميق لأولياء الأمور ولجميع القائمين على العملية التعليمية لما بذلوه من جهد وإخلاص طوال العام الدراسي.

نسبة النجاح التي تجاوزت 99% تعكس التزام الطلاب وتفاني المعلمين وإصرارنا جميعًا على النهوض بمستوى التعليم التمريضي في المحافظة.

ونحن في مديرية الصحة نواصل دعمنا الكامل لتطوير منظومة التدريب والتعليم، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على خدمة القطاع الصحي بكفاءة واقتدار".

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