النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم.. محلية النواب تطالب بربط مدة تحرير العلاقة الإيجارية بتسليم المسكن البديل.. وصدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

فتح النواب ملف الإيجار القديم مجددًا وسط جدل واسع وصدام حكومي برلماني، حيث وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية جديدة أثارت ردود فعل متباينة تحت قبة البرلمان.

وخلال مناقشات حامية في لجنة الإدارة المحلية، طالبت اللجنة بربط مدة تحرير العلاقة الإيجارية بتسليم المسكن البديل، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

واندلع صدام ملحوظ بين النواب ووزيرة التنمية المحلية، على خلفية ملف "الأراضي البديلة"، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة والبرلمان في إيجاد حلول عملية وعادلة لهذا الملف الشائك.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ “بالوقوف” على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة اليوم، إثارة النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

توفير بدائل للمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم

وقال النائب: "الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات".

اعتراض نواب المعارضة على توفير شقق بديلة في كمبوندات

واعترض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، على ما ذكره عضو المجلس، في هذا الشأن، ليتدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه"

محلية النواب تطالب بربط مدة تحرير العلاقة الإيجارية بتسليم المسكن البديل

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك انقسام حقيقي في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن القاعة منقسمة بين فريقين ؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.

أزمة الإيجار القديم

وأعلن السجينى، تصورا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد، مقترحا استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية.

استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير

وقال السجينى،: «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة».

إخلاء الوحدة السكنية

وطالب السجينى، بربط إخلاء الوحدة السكنية ليس بمهلة زمنية محددة مثل «السبع سنوات»، وإنما بتسليم المستأجر فعليا وحدة سكنية بديلة، ومحضر استلامها فعليا.

وأوضح أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.

صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

بيان بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين

وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.

الأراضي المتاحة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين

من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

أراضي ولاية الأوقاف

وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأعضاء المجلس، بشأن التروي في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

موقف الحكومة من توفير مساكن بديلة

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على موقف الحكومة، وعدم قدرتها على توفير مساكن بديلة، حيث لا توجد أراضي في المحافظات.

رئيس النواب: نتروى في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وقال رئيس مجلس النواب: لسنا في عجلة من أمرنا، والمهلة ممتدة لنهاية دور الانعقاد، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم ينتظره الملايين

وأشار رئيس النواب إلى أن تعديل قانون القديم ينتظره ملايين المصريين، والشارع المصري في انتظار ما يسفر عنه مجلس النواب.

رئيس المركزي للإحصاء يكشف أمام النواب عدد مستأجري الإيجار القديم

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خيرت بركات: إن هناك 4 إصدارات يصدرهم الجهاز من إجمالي 200 إصدار بدوريات مختلفة سواء شهرية أو كل شهرين أو ربع سنوية أو سنوية أو كل عشر سنوات.

وأضاف، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيلا أولا.

وأشار إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ عاما يبلغ ٤٠٩،٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

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