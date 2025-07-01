الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

لحين ورود تقرير مستشفى العباسية، تجديد حبس أم خنقت أولادها الثلاثة بالشروق

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس سيدة متهمة بقتل أبنائها الثلاثة خنقا؛ بسبب تعرضها لأزمة نفسية بعد انفصالها، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ولحسن ورود تقرير مستشفى العباسية.

وقالت الأم في التحقيقات: “أنا منفصلة من فترة ومن بعدها بقت حياتي صعبة نفسيا.. أخدت مهدئات ولكن ما نفعتش مع ضغوط الأولاد والحياة، حالتي النفسية بقت بتسوء أكتر وأكتر.. اتجهت كتير للعزلة ودكاترة قالوا لي إني مريضة اكتئاب حاد في مرحلة متأخرة”.

“ خنقت ابني اللي عنده ٩ سنين بإيدي”

وأضافت الأم: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي، وقال لي: يا ماما بتعملي إيه؟!!.. قلت له: باريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف.. أخدته في حضني وضممته ليا، وعملت فيه نفس اللي عملته في أخوه الكبير”.

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة، ففضلت ألعب في شعرها وهي نايمة وغنيت لها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها.. صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وقالت: “حاولت أنام زيهم وأرتاح.. بس قلت أتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها، انتقلت  النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة. 

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