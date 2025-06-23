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حوادث

نيابة الشروق تأمر بدفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا جريمة الخنق على يد والدتهم

نيابة الشروق تأمر
نيابة الشروق تأمر بدفن جثامين الأطفال الثلاثة

أمرت نيابة  الشروق، اليوم، بالتصريح بدفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا الجريمة المأساوية التي أقدمت فيها والدتهم على قتلهم خنقًا، وذلك عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من مناظرة الجثامين وإعداد التقرير اللازم حول أسباب الوفاة.

 

وقالت الأم خلال التحقيقات: “أنا منفصلة من فترة ومن بعدها بقت حياتي صعبة نفسيا.. خدت مهدئات ولكن ما نفعتش مع ضغوط الأولاد والحياة حالتي النفسية بقت بتسوء أكتر وأكتر.. اتجهت كتير للعزلة ودكاترة قالوا لي إني مريضة اكتئاب حاد في مرحلة متأخرة”.

 

ابني شافني بخنق أخوه 

وأدلت الأم بأقوالها قائلة: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي وقال لي يا ماما بتعملي إيه.. قلتله بريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف خدته في حضني وطمنته ليا وعملت نفس اللي عملته في أخوه الكبير”. 

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها 

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة ففضلت ألعب في شعرها وهي نايمة وغنتلها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وأكملت المتهمة قائلة: “حاولت أنام زيهم وأرتاح بس قلت أتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

 

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