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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول اختلاق أهل فتاة واقعة اختطافها بالمرج

اختطاف، فيتو
اختطاف، فيتو

تباشر نيابة المرج التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة اختطاف فتاة في ظروف غامضة، بمنطقة المرج ووجهت اليهم تهم نشر أخبار كاذبة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ادعاء فتاة باختطاف شقيقتها والعثور عليها مقيدة وبها إصابات حيث تبين عدم صحة الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بناء على ادعاء أسرة فتاة بالمرج اختطافها، أن الفتاة خرجت برفقة صديقتها في نزهة ثم عادت لمنزلها بعد 48 ساعة من خروجها بما يشير لعدم صحة رواية شقيقتها.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إراداتها وخرجت في نزهة مع صديقتها التي تم الإدعاء بأنها قامت باختطافها وأنه لا صحة للادعاءات حيث عادت الفتاة إلى المنزل بإرادتها.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة المرج أفاد بتعرضها للاختطاف على يد صديقتها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة المرج نشر أخبار كاذبة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة فتاة المرج

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