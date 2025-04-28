النيابة تطلب التحريات حول اختلاق أهل فتاة واقعة اختطافها بالمرج

تباشر نيابة المرج التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة اختطاف فتاة في ظروف غامضة، بمنطقة المرج ووجهت اليهم تهم نشر أخبار كاذبة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ادعاء فتاة باختطاف شقيقتها والعثور عليها مقيدة وبها إصابات حيث تبين عدم صحة الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بناء على ادعاء أسرة فتاة بالمرج اختطافها، أن الفتاة خرجت برفقة صديقتها في نزهة ثم عادت لمنزلها بعد 48 ساعة من خروجها بما يشير لعدم صحة رواية شقيقتها.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إراداتها وخرجت في نزهة مع صديقتها التي تم الإدعاء بأنها قامت باختطافها وأنه لا صحة للادعاءات حيث عادت الفتاة إلى المنزل بإرادتها.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة المرج أفاد بتعرضها للاختطاف على يد صديقتها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.