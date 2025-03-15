السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة اختلاق واقعة سرقة أكفان من مسجد بمصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بنشر فيديوهات قديمة لسرقة أكفان من داخل مسجد بمصر الجديدة واختلاق واقعة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة أمن القاهرة نجحت في كشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أكفان من داخل مسجد بمصر الجديدة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة ( 120 كفن موتى - ميكرفون ) من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.


وبالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات وبالتحرى تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته اعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأضاف بتحصله على مقطع الفيديو من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وطلبا من الأول إعادة نشره وإختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة مصر الجديدة نشر أخبار كاذبة أمن القاهرة

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