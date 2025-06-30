التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف هندسية بالهيئة العامة للنقل النهري.. والجهاز يقدم نصائح للمتقدمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، لشغل عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة وذلك بشأن، الأوراق والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري

الوظائف الجديدة المطلوبة بالنقل النهري

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوب التعيين بها تشمل عدد (50) وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، وعدد (7) وظيفة مهندس إنشاءات مدنية ثالث، وذلك على المستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر إتاحة التقديم على موقع البوابة أيضًا بدءًا من 16 إلى 29 يوليو المقبل.

شروط التقديم في وظائف النقل النهري 2025



وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شروط التقديم في وظائف النقل النهري 2025 ما يلي:

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

المؤهلات المطلوبة

-مؤهل عال هندسي تخصص ميكاترونيك.



-مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا قوى.

-مؤهل عال هندسي تخصص كهربا قوى.

-مؤهل عال هندسي تخصص هندسة بحرية وعمارة سفن.

كما شمل شروط المؤهل:



مؤهل عال هندسى تخصص (هندسة بحرية وعمارة سفن/ ميكاترونيك/ ميكانيكا (قوى)/ كهرباء (قوى).

ـ ألا يقل عن مقبول.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النقل النهري 2025



وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النقل النهري 2025 ما يلي:

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.



*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

*كارنيه نقابة المهندسين.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

* إيصال الإيداع البنكي.

نصائح الجهاز للمتقدمين

وقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح للمتقدمين شملت ما يلي:

ـ يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.



– يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

– في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

– في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

– في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

– في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

– في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

– في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر – بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية



ومن المقرر إتاحة التقديم على موقع البوابة أيضا بدءا من ١٦ إلى ٢٩ يوليو المقبل.

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