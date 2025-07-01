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أخبار مصر

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل حادث الاعتداء على فرد أمن بكلية البنات

كلية البنات، فيتو
كلية البنات، فيتو

قالت جامعة عين شمس إنه في ضوء ما تم تداوله بشأن واقعة تعدي إحدى خريجات كلية البنات بجامعة عين شمس على أحد أفراد الأمن الإداري بالكلية، أكدت الجامعة أن الواقعة قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت عملها على الفور.

 وتؤكد الجامعة أن المعتدية ليست مقيدة حاليا بالجامعة، وإنما هى خريجة دفعة ٢٠١٦ قسم اللغة العربية بكلية البنات.

وقد حاولت الخريجة المذكورة اليوم دخول حرم كلية البنات، وعند قيام أحد أفراد الأمن الإداري بالاستفسار عن هويتها وسبب دخولها تطبيقًا للتعليمات، تعرض لاعتداء مفاجئ باستخدام سلاح أبيض، وقد تم نقله فورًا إلى مستشفى عين شمس التخصصي ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة حتى الآن.

جنحة تعدى بالضرب على موظفي الكلية

وقد قامت الكلية بتحرير محضر سابق بقسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ للمذكورة بجنحة تعدى بالضرب على موظفي الكلية.

وتعرب إدارة الجامعة عن أسفها الشديد لهذا الحادث، وتؤكد رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف، وتشدد على دعمها الكامل لمنتسبيها من أفراد الأمن الإداري الذين يقومون بدورهم في حفظ أمن وسلامة الحرم الجامعي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما تتابع الجامعة عن كثب مجريات التحقيق مع الجهات المعنية، وتؤكد التزامها التام بالحفاظ على بيئة جامعية آمنة للجميع.

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