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حوادث

التحقيقات في تعدي طالبة على فرد أمن جامعة عين شمس: ليست المرة الأولى وتوقيع الكشف النفسي عليها

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة الوايلي في واقعة تعدي ر. م.، 31 سنة، على محمد م.، فرد أمن بجامعة عين شمس، وطعنه بسلاح أبيض؛ بسبب منعه لها من دخول الجامعة، أن هذه ليست المرة الأولى للطالبة. 
وأضافت التحقيقات أن المتهمة سبق أن تشاجرت في مكتب عميد الكلية، وأحدثت به تلفيات إلا أن والدها اعتذر وطلب التصالح، وتعهد بدفع تكاليف إصلاحه. 
واشارت التحقيقات إلى أن المتهمة عقب طعنها فرد الأمن حاولت سكب مادة حارقة على نفسها والتخلص من حياتها إلا أن أفراد الأمن نجحوا في السيطرة عليها وحالوا دون إتمامها مخططها. 
وأمرت النيابة بتوقيع الكشف النفسي على المتهمة لبيان سلامة قواها العقلية والنفسية واستدعاء والدها لسماع أقواله.  

 المتهمة مريضة نفسيا.. وإيداعها مصحة للعلاج النفسي

وكشفت التحريات أن المتهمة مريضة نفسيا، وتم إيداعها مصحة للعلاج النفسي، ومفصولة بسبب عنفها وسلوكها السيئ، وحاولت دخول الجامعة بالإكراه.

فرد الأمن منع الطالبة من الدخول فتعدت عليه بسلاح أبيض

وأضافت التحريات أنه عندما منع فرد الأمن الطالبة من الدخول تعدت عليه بسلاح أبيض بحوزتها فأصابته بطعنة في بطنه.
تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي إخطارا من جامعة عين شمس يفيد بالقبض على طالبة أقدمت على التشاجر مع فرد أمن وطعنته بسلاح أبيض.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين أن الفتاة مفصولة من الجامعة وتعاني من مرض نفسي.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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