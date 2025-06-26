خطة الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار تزامنا مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي.. توفير 224 مليون دولار في استهلاك الوقود سنويا من البطاقات المتجددة.. وإجراءات عاجلة لتركيب العدادات الكودية

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك تزامنا مع دخول فصل الصيف والذي ترتفع فيه الأحمال الكهربائية على الشبكة والذي يتزامن الموسم الحالي مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك لعدم اللجوء لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

خطة وزارة الكهرباء لإدخال طاقات متجددة

وأعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أدخلت 2000 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الكهربائية، باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن الـ 2000 ميجاوات التي تم إدخالها للشبكة توفر سنويًا 224 مليون دولار في استهلاك الوقود.

خطة وزارة الكهرباء للتوسع في إدخال الطاقات المتجددة

وأشار إلى أن الوزارة تسعي لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، مع تطلعات للوصول إلى 65% بحلول عام 2040، دعمًا لجهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

قرارات الكهرباء لتقسيط مبالغ محاضر سرقة التيار



من جانبها قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، السماح بتقسيط محاضر سرقات التيار الكهربائي الأكثر من مليون جنيه بمختلف المناطق شريطة قيام المواطن سداد 50% من قيمة المحضر على أن يتم تقسيط الباقي لمدة 6 أشهر بفائدة البنك المركزي.

ورفضت الشركة القابضة لكهرباء مصر السماح بتقسيط قيمة المحاضر الأقل من مليون جنيه مهما بلغت القيمة الموقعة نتيجة السرقة أو التلاعب.

تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا جديدا بخصوص تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في تركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع والعربات المتنقلة والثابتة وفقا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

وكشفت مصادر بشركات توزيع الكهرباء عن الخطوات التي يجب على أصحاب منافذ البيع والعربات الثابتة والمتنقلة القيام بيها لتركيب عدادات الكهرباء، حيث يتطلب قيام صاحب العربة بتقديم طلب للشركة التي تقع في نطاقها العربة، وسداد قيمة عداد الكهرباء مسبق الدفع ووضعه داخل العربة.

وأضافت المصادر، أنه يمكن لصاحب العربة تحريك المنفذ في أي وقت، وتوصيل التيار من أقرب مصدر للتيار الكهربائي في حالة وجودها في نطاق شركة التوزيع علي أن يقوم بتوفير كابل من المنفذ أو السيارة لمصدر الكهرباء.

قرارات وزارة الكهرباء لتركيب العدادات للسيارات الثابتة والمتنقلة

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في دوريته الأولى لعام 2025، أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي أقرها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف القرار: « منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد».



خطة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات الكودية

وأوضح القرار: «تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز».

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