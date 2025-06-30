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حوادث

السجن 3 سنوات لـ 5 عمال خردة بتهمة سرقة تكييف شقة في المعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 عمال خردة بالسجن 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بسرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 

كشفت تحقيقات  النيابة العامة قيام كل من أحمد ع 20 سنة، عمرو م 19 سنة، عبد الله ر 21 سنة، سيد أ.19 سنة، وعطا ع 56 سنة عمال خردة بحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مرخصين من نوع فرد خرطوش، بالإضافة إلى حيازة طلقتين خرطوش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، عبارة عن وحدة التكييف الخارجية من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المعصرة النيابة العامة المعصرة

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