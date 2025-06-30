السجن 3 سنوات لـ 5 عمال خردة بتهمة سرقة تكييف شقة في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 عمال خردة بالسجن 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بسرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من أحمد ع 20 سنة، عمرو م 19 سنة، عبد الله ر 21 سنة، سيد أ.19 سنة، وعطا ع 56 سنة عمال خردة بحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مرخصين من نوع فرد خرطوش، بالإضافة إلى حيازة طلقتين خرطوش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، عبارة عن وحدة التكييف الخارجية من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.