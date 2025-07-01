أستاذ أمراض جلدية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

أكد الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب قصر العيني، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، أن التوتر المصاحب لطلاب الثانوية العامة في مرحلة ما قبل وأثناء الامتحانات، يسبب الكثير من الأمراض، وليست الجلدية فقط.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن من أشهر الأمراض التي يتسبب فيها هذا التوتر، الإكزيما، والثعلبة، بالإضافة إلى انهيار الجهاز المناعي.

ووجه عزام، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلا إنه من الضروري جدا عند ظهور أي أعراض غير طبيعية، في أي شىء، زيارة طبيب الأمراض الجلدية بشكل سريع، حتى يتم العلاج مبكرا، لأن الاهمال في العلاج سيصعب الأمر على المريض.

أمراض جلدية تصاحب حالات التوتر والقلق

وأوضح أن هناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصاحب حالات التوتر والقلق، وهي منتشرة بين الشباب الآن، بداية من نشاط حب الشباب والبهاق، ونشاط الصدفية، والإكزيمات العصبية، والثعلبة المناعية، يجب أن يتم علاجها بشكل سريع.

وأشار عزام إلى أن أهم ما يمكن أن ينصح به طلاب الثانوية العامة والشباب بشكل عام، هو الإلتزام بالهدوء النفسي، خاصة وأن الأمور بيد الله تعالى، والامتحانات ستنتهي.

وقال إنه دائما ما ينصح طلاب الثانوية العامة، بأن امتحانات الثانوية أداها كثيرين قبلهم، وسيؤديها الكثيرين بعدهم، والجميع مر بهذه التجربة وانتهت بسلام، دون أي مشكلات.

ولفت عمر إلى أن الهدوء النفسي ينعكس على البشرة بشكل كبير، لذلك هو مهم لجميع الناس وليس فقط طلاب الثانوية العامة.

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