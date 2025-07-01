الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أستاذ أمراض جلدية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

د. عمر عزام
د. عمر عزام

أكد الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب قصر العيني، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، أن التوتر المصاحب لطلاب الثانوية العامة في مرحلة ما قبل وأثناء الامتحانات، يسبب الكثير من الأمراض، وليست الجلدية فقط.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن من أشهر الأمراض التي يتسبب فيها هذا التوتر، الإكزيما، والثعلبة، بالإضافة إلى انهيار الجهاز المناعي.

ووجه عزام، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلا إنه من الضروري جدا عند ظهور أي أعراض غير طبيعية، في أي شىء، زيارة طبيب الأمراض الجلدية بشكل سريع، حتى يتم العلاج مبكرا، لأن الاهمال في العلاج سيصعب الأمر على المريض.

أمراض جلدية تصاحب حالات التوتر والقلق

وأوضح أن هناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصاحب حالات التوتر والقلق، وهي منتشرة بين الشباب الآن، بداية من نشاط حب الشباب والبهاق، ونشاط الصدفية، والإكزيمات العصبية، والثعلبة المناعية، يجب أن يتم علاجها بشكل سريع.

وأشار عزام إلى أن أهم ما يمكن أن ينصح به طلاب الثانوية العامة والشباب بشكل عام، هو الإلتزام بالهدوء النفسي، خاصة وأن الأمور بيد الله تعالى، والامتحانات ستنتهي.

وقال إنه دائما ما ينصح طلاب الثانوية العامة، بأن امتحانات الثانوية أداها كثيرين قبلهم، وسيؤديها الكثيرين بعدهم، والجميع مر بهذه التجربة وانتهت بسلام، دون أي مشكلات.

ولفت عمر إلى أن الهدوء النفسي ينعكس على البشرة بشكل كبير، لذلك هو مهم لجميع الناس وليس فقط طلاب الثانوية العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض الجلدية قصر العيني الجمعية المصرية للأمراض الجلدية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

حصدت ذهبيتين في بطولة أفريقيا للسلاح، قصر العيني يحتفي بالدكتورة ندى حافظ

الصحة تغلق فروع عيادة "جوفيا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية