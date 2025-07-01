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حصدت ذهبيتين في بطولة أفريقيا للسلاح، قصر العيني يحتفي بالدكتورة ندى حافظ

د. ندى حافظ، فيتو
د. ندى حافظ، فيتو
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عبّر الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن اعتزاز الكلية الكبير بالدكتورة ندى حافظ، النائبة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، بكلية طب قصر العيني، وذلك بعد إنجازها اللافت في بطولة إفريقيا للكبار في رياضة السلاح لعام 2025، والتي أُقيمت في لاجوس بنيجيريا.

وقد أحرزت الدكتورة ندى ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق، وميدالية فضية في منافسات الفردي، لتُضيف فصلًا جديدًا إلى سجل إنجازاتها الحافل على المستويين الإقليمي والدولي.

معلومات عن الدكتورة ندى حافظ

تمثل الدكتورة ندى حافظ نموذجًا مُلهِمًا للمرأة المصرية التي تجمع بين الطموح العلمي والتألق الرياضي، حيث استطاعت أن تحافظ على مكانتها الأكاديمية في واحدة من أعرق كليات الطب في الشرق الأوسط، بالتوازي مع مسيرة رياضية عالمية أهلتها للوصول إلى المركز ضمن أول 16 لاعبة على مستوى العالم.

وشاركت البطلة المصرية في ثلاث دورات أولمبية باسم مصر: ريو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024، كما مثلت الوطن في أغلب البطولات الإفريقية، مؤكدة أن النجاح لا يتجزأ، وأن المرأة المصرية قادرة على أن تحقق التميز في كل مجال تخوضه.

وأكدت كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور حسام صلاح، دعمها الكامل لنماذج النجاح الملهمة من أبنائها، وأنها تثمن الجهد المزدوج الذي تبذله الدكتورة ندى بين قاعات البحث العلمي وميادين البطولات، لتكون قدوة يُحتذى بها في الجمع بين العطاء العلمي والبطولي.

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