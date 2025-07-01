نائب: بعض المستأجرين يحتفظ بالشقة مغلقة "علشان ذكريات الطفولة"، والملاك يتسولون

أعلن النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون تأخر، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

المالك تأذى كثيرا بسبب الإيجار القديم

وقال عضو مجلس النواب: إن المالك تأذى كثيرًا من الوضع القائم، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع نهاية لهذا الأمر، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الشقق المغلقة.

بعض المستأجرين يحتفظ بالشقق مغلقة

وأشار النائب إلى أن بعض المستأجرين يتمسك بالاحتفاظ بالشقة مغلقة "علشان ذكريات الطفولة"، بينما بعض الملاك يتسولون في الشارع.

انتقادات إلى الحكومة بسبب عدم دقة إحصائيات قانون الإيجار القديم

فيما وجهت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، انتقادت إلى الحكومة في تعديل قانون الإيجار القديم، لأنها اعتمدت على "إحصائيات غير دقيقة.. يعني نتائج مشوهة وغير دقيقة".

وقال: الحكومة لها سجل غير مطمئن في تطبيق القوانين، مشيرة إلى تعثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت إلى أن المواطن فقد الثقة في قدرة الحكومة على ما يحقق العدالة، قائلا: "بما أن ما لا يدرك كله لا يُترك كله، أطالب الحكومة بتحقيق بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية".

ودعت إلى إعداد إحصاء دقيق وموثق للوحدات ومصنفة طبقا لطبيعة الاستخدام السكني والإداري والتجاري.

كما طالبت بتضمين مشروع القانون خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدولًا لكل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة والتزام حكومي واضح وصريح لتوفير بدائل سكنية لمن ينطبق عليهم حالات الإخلاء، فضلًا عن تشكيل "لجنة مركزية تتابع مراحل التنفيذ تتضمن ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان".

من جانبه، وافق النائب محمود البرعي على مشروع القانون الذي وصفه بأحد "أخطر المشروعات المعروضة علينا"، وطالب بأن "المستأجر من 70 سنة فما فوق يقعد في مسكنه حتى أجل ربنا"، في الوقت نفسه لفت إلى مشكلة الملاك، وقال: "فيه ناس من ملاك العقارات تجوز عليهم الزكاة، ومش عارفين يجوزوا ولادهم فين".

مطالبات بضمانات توفير البديل للمستأجرين

أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات، متسائلة عن آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا وتسهيلات.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك نص ملزم للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات في توفير السكن البديل للمستأجرين.

مطالب بمعلومات دقيقة عن وحدات الإيجار القديم

وأكدت النائبة أهمية أن تكون هناك معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليكون هناك منطقية ومنهجية ودقة فى اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم.

مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه

وقالت عضو البرلمان: مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه، مشددة على ضرورة البت فى المدة الخاصة بتحرير العلاقة، قائلة: "المادة الوحيدة التي عليها خلاف".

فيما قال النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب: مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، من القوانين الشائكة، ويحسب للبرلمان التصدي له.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة لم تواجه القانون، وكذلك البرلمانات السابقة، خاصة أن كلا الطرفين لهم حقوق، مالك لا يستطيع الحصول على وحدته أو القيمة الإيجارية، وما نتج عنه استمرار انهيار العقارات بسبب الصيانة.

وشدد على الحكومة الالتزام بتوفير مسكن للمستأجرين فى كل المحافظات، خاصة كبار السن، لافتا إلى أن القانون يراعى الملاك والمستأجرين.

وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من العقارات المغلقة بنظام القانون القديم، ولا يستفيد منها أحد، معلنا الموافقة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

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