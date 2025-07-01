الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

معاينة حادث انقلاب ميكروباص على طريق الأوسطي تكشف سبب الحادث

اسعاف
اسعاف

كشفت معاينة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي في الاتجاه القادم للواحات ما أسفر عن إصابة 5 من الركاب، تفاصيل الحادث. 

 

وتبين من المعاينة انقلاب ميكروباص في الاتجاه القادم من الفيوم إلى الواحات بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

 

وأمرت النيابة بالتحفظ على السائق وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 

انقلاب ميكروباص علي طريق الأوسطي 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي ووجود مصابين، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الاسعاف. 

 

نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين من الركاب إلى المستشفى ويتولى رجال المرور رفع آثار الحادث من الطريق.

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