12 صورة ترصد آثار غزوة الرياح الشديدة والأمطار الرعدية المفاجئة على الإسكندرية

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وخسائر متعددة تعرضت لها عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية فجر اليوم.

فيتو وثقت بالصور ما تعرضت له ميادين وشوارع الإسكندرية بعد تعرضها لموجة طقس سيئ مفاجئة.

كما انتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملون بالشركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لشفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بلغت ذروتها منذ قليل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة التي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.



كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية وجود تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.

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