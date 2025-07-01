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محافظات

حريق بمصنع مقرمشات بالسادات في المنوفية

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نشب حريق داخل أحد مصانع المقرمشات بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق في أحد مصانع المقرمشات بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخل مصنع المقرمشات وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية دون أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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